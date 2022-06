Door technische defecten is op metrolijnen 50, 51, 53 en 54 een metro uitgevallen. Volgens een woordvoerder van het GVB gaat het per toestel om een ander probleem. Het vervoersbedrijf hoopt dat de problemen in de loop van de middag verholpen zijn.

De defecte voertuigen zijn naar de lijnwerkplaats in Diemen gebracht, laat een woordvoerder van het GVB weten. Daar wordt het onderzocht op mankementen. Zodra die gevonden en verholpen zijn, worden de metro's getest.

Het kan dus wel even duren voordat de metro's zijn nagekeken. Het GVB hoopt daarom dat metro's die in het weekend naar de werkplaats zijn gebracht, iets eerder dan normaal ingezet kunnen worden.