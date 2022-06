Een 53-jarige man heeft 180 dagen cel opgelegd gekregen, waarvan 127 voorwaardelijk, voor een poging tot zware mishandeling en bedreiging van zijn vader. Het hoogbejaarde slachtoffer hield er een steekwond in zijn arm aan over.

De mishandeling gebeurde op 20 januari van dit jaar in de woning van de 53-jarige Amsterdammer. Daar probeerde hij zijn vader met een mes in zijn buik te steken, maar dat lukte niet. Wel raakte de vader gewond in zijn onderarm.

De man verklaarde dat hij op dat moment door zijn 77-jarige vader werd aangevallen. Met het mes wilde hij hem op afstand proberen te houden.

Dat vindt de rechter niet aannemelijk. Volgens de rechtbank zijn er geen aanwijzingen dat de man aangevallen is door de vader. Daarnaast verklaarden zowel de vader als de broer van de 53-jarige man dat hij op dat moment twee messen in zijn hand heeft gehad.

De man wordt vrijgesproken van poging tot doodslag van zijn vader. Wel is hij schuldig voor poging tot zware mishandeling en bedreiging. Behalve de celstraf moet de man ook een psychiatrische behandeling ondergaan en mag de man twee jaar geen contact hebben met zijn vader.