Een darkstore aan het Zeeburgerpad in Oost is vannacht door drie gewapende mannen overvallen. Het trio nam meerdere sloffen sigaretten. Tijdens de overval waren er vijf medewerkers in het pand aanwezig, niemand raakte gewond.

Rond 04.35 uur vannacht drong het drietal met bivakmutsen over hun hoofd en in het bezit van een mes een vuurwapen het magazijn binnen. In het magazijn waren vier medewerkers en een beveiliger aanwezig. Eén van hen vertelt aan een verslaggever van AT5/ NH Amsterdam dat iedereen van de overvallers op de grond moest gaan liggen.

Vervolgens werden er een aantal tassen sloffen sigaretten gevuld. Daarna ging het drietal op een gereedstaande scooter ervandoor richting de Zeeburgerdijk. Het is nog onbekend of het drietal door de politie is aangehouden. De politie heeft videobeelden van de bewakingscamera's laten veiligstellen en de bewaker is meegegaan om een verklaring af te leggen.

Het is niet de eerste keer dat het magazijn doelwit was van een overval. Begin februari van dit jaar drongen er ook meerdere overvallers met een vuurwapen het magazijn binnen. De overvallers gingen er ook toen met de buit vandoor op scooters.