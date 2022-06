De Nationale Klachtencommissie Politie heeft een forse tik op de vingers uitgedeeld aan de Amsterdamse politiechef Frank Paauw. Volgens de commissie heeft Paauw 'onvoldoende zorgvuldig gehandeld' met zijn uitspraken over het incident waarbij de Duitse Sammy Baker (23) in verwarde toestand door agenten werd doodgeschoten. In een reactie zegt Paauw nu dat hij 'te stellig' is geweest.

De 23-jarige Baker werd op 13 augustus 2020 door de politie doodgeschoten in een binnentuin van de Honselersdijkstraat in Nieuw-West. Dat gebeurde nadat hij in verwarde toestand verkeerde en met een mes tegen zijn keel rondliep.

Kort na het incident beweerde Paauw in Het Parool dat één van zijn agenten 'door de verdachte met een mes in zijn vest was gestoken'. De ouders van Baker zijn woedend over die uitspraak. Volgens hen heeft Paauw daarmee het onderzoek beïnvloed en geprobeerd om te voorkomen dat de agenten in kwestie zouden worden vervolgd. "Het zou goed voelen als hij zijn excuses aanbiedt en zijn uitspraken rectificeert, want die waren verkeerd", aldus moeder Justine Seewald eerder tegen AT5.

"Ik had terughoudender moeten zijn"

De ouders maakten de zaak aanhangig bij de Nationale Klachtencommissie Politie, die de ouders nu in het gelijk stelt. "De commissie is van mening dat de betrokken medewerker (Frank Paauw, red.) bij het interview te stellige bewoordingen heeft gebruikt door in zijn uitspraak als een feit te presenteren dat een agent door een verdachte in zijn (veiligheids)vest is gestoken. Door feiten te stellen in plaats van bijvoorbeeld de in de zienswijze genoemde bronnen te citeren, heeft de betrokken medewerker in deze uiterst gevoelige kwestie onvoldoende zorgvuldig gehandeld."

Paauw erkent nu dat hij anders had moeten optreden. "Ik had kort na het heftige incident terughoudender moeten zijn in mijn uitspraak in de media. In de kern komt het erop neer dat ik beter 'in de richting van' had kunnen zeggen."

Niet beschadigd door messteken

Tijdens de de behandeling van de klacht gaf Paauw toe dat het forensisch onderzoek uitwijst dat het vest niet is beschadigd door messteken. Maar volgens hem wilde dat niet zeggen dat het vest niet geraakt is. "Er zijn wel beschadigingen geconstateerd", aldus Paauw tijdens zijn verweer. "Het is waarschijnlijk dat deze beschadigingen zijn veroorzaakt door slijtage. Echter, er kan niet worden uitgesloten dat het toch door het raken van het mes is gekomen." Maar de commissie liet zich daar niet door overtuigen en beoordeelt zijn uitspraken als 'te stellig'.

Afhandeling duurde te lang

Wel heeft de commissie "begrip dat de medewerker de behoefte voelde om naar buiten te treden om de storm, die op sociale media was ontstaan te nuanceren." Toch vinden zij zijn uitspraken onzorgvuldig, mede gezien de hoge functie die Paauw bekleedt. Ook heeft volgens hen de (informele) afhandeling van de klacht langer geduurd dan wettelijk is voorgeschreven.

Het OM seponeerde de zaak tegen de agenten, omdat die vanuit een noodweersituatie zouden hebben gehandeld. De ouders van Sammy Baker hebben nog niet op de uitspraak van de commissie gereageerd.