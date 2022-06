De politie is op zoek naar twee overvallers die vanmorgen hebben toegeslagen in een winkel aan het Bijlmerplein in Zuidoost. Tijdens de overval bedreigde het duo het personeel met wapens. Het is niet bekend of er ook iets buit is gemaakt.

De politie heeft via Burgernet een signalement verspreid van de daders. Het duo had een rode plastic zak bij zich van Dirk van den Broek. Na de overval zijn de twee op een zwarte Vespa gevlucht in de richting van de Claus van Amsbergstraat. De politie vraagt getuigen om hun informatie te delen. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam