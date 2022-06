De gemeente gaat de regeling voor woningzoekenden die vanwege hun beroep in aanmerking kunnen komen voor voorrang anders indelen. Vanwege de grote belangstelling wil de gemeente nieuwe maatregelen invoeren om verdrukking binnen een beroepsgroep te voorkomen.

Woningzoekenden uit de zorg, het onderwijs en de politie hebben sinds een aantal jaar de mogelijkheid om voorrang aan te vragen voor een huurwoning. Voor deze voorrangsregeling heeft de gemeente een beperkt aantal woningen beschikbaar.

De afgelopen twee jaar zijn de meeste huurwoningen in deze regeling naar zorgpersoneel gegaan. In 2020 zijn er 100 woningen naar zorgmedewerkers gegaan en 40 naar medewerkers in het onderwijs. Een jaar later was dat verschil een stuk groter: 183 woningen gingen naar zorgpersoneel en 34 naar onderwijspersoneel.

Meeste huizen naar zorgpersoneel

Om verdrukking tegen te gaan zal er in 2023 per beroepsgroep een quotum worden ingevoerd, zodat de verhoudingen per sector beter verdeeld worden. Volgend jaar zal 22 procent van de beschikbare woningen worden toegewezen aan politiemedewerkers, 34 procent aan onderwijspersoneel en 44 procent aan zorgpersoneel. De gemeente baseert deze percentages op de grootte van de sector in de fte's van de banen die in aanmerking komen voor de voorrangsregeling.

Daarnaast zal er binnen het onderwijspersoneel ook een verdeling worden gemaakt. Docenten uit het basisonderwijs, waar leerlingen met achterstanden zitten, krijgen meer voorrang dan docenten van basisscholen waar dit niet het geval is. Daarnaast krijgt onderwijspersoneel uit het basisonderwijs voorrang op docenten uit het voorgezet onderwijs.