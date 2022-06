Een man heeft donderdagavond een overval gepleegd op een slijterij aan het Osdorpplein. Hij dreigde daarbij met een mes.

De overvaller heeft een greep in de kassalade gedaan. "Maar net als bij veel detailhandelaren zat er niet veel in de kassa op dat moment", zegt een politiewoordvoerder. "Dus hij heeft wel buit gemaakt, maar het is niet veel."

De recherche en forensische opsporing doen onderzoek. Getuigen of mensen die beeldmateriaal van de verdachte hebben wordt gevraagd zich te melden.