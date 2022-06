Bij een overval op een hotel aan de Lindengracht is woensdagnacht een medewerker gewond geraakt. De medewerker werd geslagen met een vuurwapen en liep daardoor licht letsel op. De daders zijn er met een nog onbekende buit vandoor gegaan. De politie heeft nog niemand aangehouden.

De overval vond rond half vier op woensdagochtend plaats. Drie verdachten liepen het hotel binnen, waar op dat moment naast de medewerker ook een hotelgast aanwezig was. Eén verdachte bedreigde de medewerker met een vuurwapen en sloeg hem vervolgens daarmee op zijn hoofd. De lichtgewonde medewerker is ter plekke door ambulancepersoneel behandeld.

De slachtoffers sloegen na het pakken van de buit met een auto op de vlucht. Niet veel later vond de politie op de Eva Besnyöstraat in IJburg de vermoedelijke vluchtauto. Een zoektocht naar de daders heeft niets opgeleverd. De auto is in beslag genomen.