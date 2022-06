De politie heeft vorige week twee Amsterdammers aangehouden in een onderzoek naar grootschalige hennepplantages. Het duo wordt gelinkt aan zeker negen hennepplantages verspreid door het land.

De politie deed op dinsdag 7 juni invallen in verschillende woningen en panden in Amsterdam en daarbuiten. Woningen op het Literhof, het Dijkgraafplein en in Meer en Vaart werden doorzocht. Bij een van die woningen werd een BMW X5 in beslag genomen en in een andere woning lagen diverse goederen die gebruikt worden voor het vervaardigen van softdrugs.

Tegelijkertijd deed de politie een inval in panden in Zeewolde, Emmen en Kampen. In al die panden werden grote hennepplantages aangetroffen. Ook werd in Kampen een vuurwapen in beslag genomen. De drie kwekerijen werden ingericht op bijna 6500 planten. De politie trof ruim 5000 planten aan. Deze zijn in beslag genomen en vernietigd.

De politie kwam de twee verdachten en de drie opgerolde plantages op het spoor in een onderzoek naar een plantage in Almere en vijf plantages in Amsterdam. Die plantages, waar ruim 1500 planten in beslag werden genomen, werden tussen november 2018 en mei 2022 aangetroffen.

Naast de twee Amsterdammers heeft de politie ook drie andere verdachten aangehouden, die op de plekken van de grote plantages in Zeewolde, Emmen en Kampen aanwezig waren.