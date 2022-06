Het Amsterdamse festivalseizoen is in volle gang en komende zomer is - na twee jaar afwezigheid - ook het Kwaku Summer Festival weer terug. Vier weekenden lang muziek, dansen, voetballen en lekker eten in het Nelson Mandelapark in Zuidoost. Een feestje om naar uit te kijken dus, maar er klinkt er ook wat gemopper: de entreeprijs van dertien euro zou veel te hoog zijn.

Kwaku (toen nog Kwakoe) begon in 1975 als voetbaltoernooi. Het van oorsprong Surinaamse feest was altijd gratis. Tot 2013. De organisatie kwam in andere handen, en opeens moest er twee euro vijftig worden betaald. Bezoekers hadden daar toen nog weinig problemen mee. "Maar het moet dan wel zo blijven, en niet verder verhogen", zei een festivalganger in 2013 tegen AT5.

Maar dat verhogen gebeurde wel, elk jaar een beetje. Tijdens de laatste editie in 2019 moesten bezoekers op sommige dagen tien euro aftikken, en dit jaar is het dus dertien euro per bezoek (twaalf euro vijftig als de tickets online worden gekocht). "Haha, is duur man", zegt een bezoeker van de markt op het Anton de Komplein, dat grenst aan het Nelson Mandelapark.

Organisator Ivette Forster kan dat best uitleggen. "Wij hadden ook graag gewild dat het gratis zou zijn, maar dat is nu eenmaal niet zo. De tijden veranderen. De inflatie speelt een rol. Maar natuurlijk ook de hoge energiekosten nu. En nog hebben we geprobeerd het zo laag mogelijk te houden, want het blijft natuurlijk voor ons een laagdrempelig festival. Dat willen we zo houden. Maar je kan er niet omheen dat de kosten gewoon de pan uit rijzen."

Ivette Forster is niet bang dat de laagdrempeligheid van het multiculturele festival verdwijnt. "Nee. Omdat het elk jaar duurder wordt. We hebben nu al drie jaar geen Kwaku gehad. Dus als je uitgaat van tien euro, en elk jaar moet er wat bij, dan ben je twee euro vijftig duurder uit (als je de tickets online besteld dus, red.). Het is vervelend, niemand zit erop te wachten. De gemeente legt je gewoon allerlei regels op die geld kosten."

Het Kwaku Summer Festival is een happening waar ook veel families en gezinnen op af komen. Voor kinderen tot en met twaalf jaar is de toegang gewoon gratis, en mensen met een stadspas kunnen voor een schijntje naar binnen.

Het Kwaku Festival is van 16 juli tot en met 7 augustus, en is volgens Forster nog steeds "het goedkoopste festival van Amsterdam."