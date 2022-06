Sinds zondag heet het pleintje waar Abdelhak Nouri altijd voetbalde officieel het A. Nouri-plein. 'Appie' liep in 2017 ernstige en blijvende hersenschade op na een hartstilstand tijdens een oefenwedstrijd met Ajax. Volgens zijn vader en broer is de situatie inmiddels stabiel: "Hij hoort en begrijpt alles."

Ook van de naamsverandering van het pleintje waar hij als kind soms hele dagen ronddribbelde, is Nouri op de hoogte, zegt zijn vader Mohammed. "Gisteren heb ik hem verteld wat er vandaag ging gebeuren. Later vanavond vertellen we hem wat we hier mee hebben gemaakt."

Want Nouri hoort en begrijpt alles, verzekert zijn broer, die net als zijn vader Mohammed heet. "We nemen hem mee in onze gesprekken, houden hem op de hoogte. Dit doet heel veel met hem."

Op het A. Nouri-pleintje komen vandaag veel mensen af, onder meer Ajax-fans en kinderen die in de buurt wonen. Ook burgemeester Femke Halsema was aanwezig: "De familie Nouri heeft een belangrijke rol in deze buurt Ze verbinden veel mensen met elkaar; iedereen kent hen. Ik hoop dat dit pleintje gebruikt wordt zoals de familie het wil. Om lekker samen te spelen, te sporten en om nieuwe vriendschappen te sluiten."

Volgens zijn broer zal Nouri, die nu thuis bij zijn ouders woont, vanavond alles terugkijken. "Als het goed is wordt er van deze dag een samenvatting gemaakt. Dat zullen we met hem bekijken. Dat doen we vaker met hem: we kijken wedstrijdjes met hem, we betrekken hem als we aan het eten zijn. We proberen hem in alles met ons mee te nemen."