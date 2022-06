De politie zoekt drie mannen die in februari inbreken bij een bedrijf in De Kwakel. "Het bedrijf heeft flinke schade opgelopen, ook is het voor de aanwezigen in het pand een naar idee dat de mannen binnen zijn geweest terwijl zij er ook waren", zegt Margareth Bannor van de politie Amsterdam in Bureau 020.

De mannen komen op 15 februari aan in een witte SKODA. Een van hen breekt met een voorwerp de deur van het bedrijf open, dat aan de straat Betula zit. Vermoedelijk pakken ze direct een bezoekerspas, want ze openen meerdere deuren die afgesloten zijn met een paslezer. De mannen zijn te zien op verschillende verdiepingen van het gebouw, waar op dat moment meerdere mensen aanwezig zijn. Na een tijdje verlaten ze het gebouw weer. Hoewel de mannen niets meenemen, is de schade voor het bedrijf wel fors. De drie mannen breken dus de toegangsdeur open, ook breken ze meerdere kasten open. "Wij komen graag in contact met mensen die meer informatie hebben over de verdachten op de beelden. En ook alle andere informatie over deze zaak is welkom", zegt Bannor. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam