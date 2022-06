Op het Overhoeksplein in Noord is een man gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer stond in de rij bij nachtclub Shelter en is meerdere keren gestoken.

De dader sloeg direct op de vlucht. Het slachtoffer wilde per taxibusje naar het ziekenhuis. Onderweg naar het ziekenhuis belde de chauffeur 112. De politie liet hem weten dat hij moest stoppen op de Kamperfoelieweg. Daar kwamen veel hulpdiensten, zoals het mobiel medisch team, ter plaatse. Het slachtoffer is zwaargewond naar een ziekenhuis overgebracht. De politie onderzoekt het incident en is op zoek naar getuigen. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam