De brandweer heeft zaterdagavond een man uit het water gehaald op de Wallen. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie meldt dat hij mogelijk in het water geduwd is en doet een getuigenoproep.

Hulpdiensten kregen rond 19.00 uur een melding van een persoon te water bij de Nieuwebrugsteeg. Zowel brandweer, politie als een ambulance kwamen ter plaatse. Volgens de politie zou het slachtoffer vanaf de Nieuwebrugsteeg het water in geduwd zijn. Wat er precies aan vooraf ging, wordt uitgezocht. Via Burgernet wordt een oproep gedaan om uit te kijken naar een groep van drie tot vier Duitssprekende mannen. Een van hen is volgens het signalement blank, heeft kort blond haar, veel tatoeages en droeg tijdens het incident een T-shirt in legerkleuren en een korte donkere broek. Daarnaast zoekt de politie getuigen en worden mensen met beelden gevraagd om die te delen. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam