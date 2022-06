Honderden studenten voeren zaterdagmiddag actie op de Dam om te demonstreren voor een hogere studiebeurs en een hogere vergoeding voor degenen die de afgelopen jaren buiten het sociaal leenstelsel vielen.

"Het leenstelsel is eindelijk afgeschaft, maar het alternatief laat sterk te wensen over", schrijft de organisatie. "Met een uitwonende beurs van 274 euro en een thuiswonende beurs van 110 euro zijn studenten alsnog genoodzaakt om zich hoog in de schulden te steken. De bedragen voor de uitwonende beurs zijn lager dan de basisbeurs uit 2015 terwijl de inflatie alleen maar is toegenomen."

De compensatie voor de studenten die jaren geen studiebeurs kregen wordt omschreven als een 'schamele fooi'. Op de Dam staan studenten met borden als, 'Rutte 4, 1000 euro helpt geen moer' en 'mijn schuld = jullie schuld'.

De demonstratie is vanmiddag om 13.00 uur gestart. Vanaf 14.00 uur lopen de studenten een route door de stad, om vervolgens weer op de Dam te eindigen.