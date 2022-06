Brug 108, die over de Da Costakade loopt,werd in 2017 per direct gesloten voor auto's en trams omdat de brug in zeer slechte staat verkeerde. Het middendeel van de brug werd direct vervangen. Nu wordt de fundering van de zijkanten aangepakt. De makers van Het Verkeer kijken hoe de brug erbij ligt.

Vanwege de vele kabels en leidingen die in de fundering zitten, konden deze niet met de spoedwerkzaamheden in 2017 worden hersteld. "De voorbereidingstijd was er toen niet, omdat de brug meteen dicht moest. Dus nu zijn we terug om het werk af te maken", vertelt omgevingsmanager Maartje de Nie. Brug 108, die in tegenstelling tot de andere bruggen geen naam heeft, is ook onderdeel van het Oranje Loper project. "Als deze brug klaar is, zullen we ook nog de straat hier vernieuwen", vervolgt De Nie.

De lange duur van de werkzaamheden maakt niet iedereen even gelukkig. Zo is het voor de lokale ondernemers na corona weer een hard gelag. "Straks krijgen we nog de Oranje Loper eroverheen dus ze zijn hier nog jaren bezig. Dat maak je niet meer goed", vertelt de eigenaar van een plaatselijke fietsen -en kledingwinkel.

Ook voor de horeca rondom de brug is het weer even balen, zeker nu de zomer voor de deur staat en de terrassen vol zouden moeten lopen. "Dat boren is eigenlijk helemaal niet fijn voor onze gasten als ze lekker aan een koffietje of bagel zitten. We missen de ruimte ook erg."

Brug blijft open voor fietsers en voetgangers

Voor fietsers en voetgangers blijft de brug in beide richtingen open. Om het voor hen veilig te houden, wordt het autoverkeer omgeleid via de Bilderdijkstraat en de Nassaukade. Laad- en losverkeer kan via de Da Costastraat de De Clercqstraat inrijden en op de rijbaan laden en lossen. Winkels, woningen en horeca zijn altijd bereikbaar.

"We zijn nog wel een paar jaar bezig, maar daarna ligt er wel een brug die weer voor honderd jaar goed gebruikt kan worden en een veel mooiere straat met meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen", sluit de Nie af.