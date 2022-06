Het besluit van de gemeente om drie darkstores in De Pijp vanaf vandaag te sluiten heeft in twee gevallen nog niet tot daadwerkelijke sluiting geleid. Een van de darkstores, die van Getir, is omgebouwd tot een soort winkel.

Het gaat om de darkstore aan de Eerste Jacob van Campenstraat. Er is een etalage waar producten vanaf de straat te zien zijn en iedereen kan het pand in lopen waar die producten ook staan. Tegelijkertijd wordt er nog steeds bezorgd. Het lijkt erop dat er niet ter plekke producten gekocht kunnen worden, maar dat het om een plek gaat waar online bestellingen afgehaald kunnen worden. "Ik denk dat ze allerlei dingen proberen om open te blijven", zegt een buurtbewoner.

De darkstore van Gorillas aan het Gerard Douplein is ook nog open, maar die ziet er nog uit als vanouds. Darkstore Zapp aan de Daniël Stalpertstraat is wel dicht.

Tot uitspraak open

Een woordvoerder van wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening) laat weten dat beide darkstores nog open kunnen zijn omdat ze een voorlopige voorziening (een beslissing van de rechter in afwachting van een gerechtelijke uitspraak, red.) aangevraagd hebben. "Dan is het gebruikelijk dat je tot de uitspraak open mag blijven."

De woordvoerder zegt dat de gemeente ook van de nieuwe inrichting van de darkstore aan de Eerste Jacob van Campenstraat weet. "We hebben gisteren gehoord dat er nu een balie staat. Tegelijkertijd hoor ik dat er nog een bezorgdienst is. Dus er moet nog goed gekeken worden wat dat betekent." Hij benadrukt dat het voor de gemeente nu vooral zaak is om de beslissing van de rechter af te wachten. "We hebben er vertrouwen in dat de rechter ook zal zeggen dat de darkstores moeten sluiten, het duurt alleen een paar weken langer."

Voicemail

De woordvoerder van Getir was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar: zijn telefoon staat meteen doorgeschakeld naar zijn voicemail. Eerder deze week antwoordde hij zo: "Getir reageert hierover niet in de media om het lopende proces niet te verstoren. Getir ziet er in het algemeen naar uit om met de nieuwe wethouder een constructieve relatie op te bouwen, waarin samenwerking voorop staat."

De gemeente besloot in april dat de darkstore, net als twee andere darkstores, dicht moest omdat de vestiging niet past in het bestemmingsplan. Ook zijn de vestigingen buiten de gebruikelijke winkeltijden open. Daarnaast wordt er overlast ervaren bij omwonenden, zoals geluidshinder en verkeersoverlast en zijn er tijdens controles meerdere overtredingen vastgesteld.

De gemeente liet eerder weten dat de drie darkstores een dwangsom van 20.000 euro per dag zouden moeten betalen als ze toch open zouden gaan. Omdat er nog gewacht wordt op de beslissing van de rechter hoeft dat dus nog niet.