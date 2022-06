Door de grote verbouwing op Amsterdam Centraal is het goed mogelijk dat er jarenlang geen Eurostartrein vanaf CS naar Londen rijdt. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer.

Op het perron waar de Eurostar aankomt en vertrekt, staat nu een lounge met security en paspoortcontrole, maar daarvoor zou door de verbouwing vanaf begin 2024 geen ruimte meer zijn. Een alternatieve lounge en afgezonderde loopstroom naar de treinen is niet zomaar voor handen, aldus de staatssecretaris.

'Onacceptabel'

Dat er daardoor jarenlang geen Eurostar vanuit Amsterdam zou vertrekken, noemt Heijnen 'onacceptabel.' "De Eurostar is belangrijk voor de internationale treinreiziger en specifiek bij de transitie van vliegtuig naar trein op de kortere afstand", schrijft ze in de brief.

Heijnen zegt NS en ProRail te hebben gevraagd "alles op alles te zetten om de problematiek rond de Eurostar tijdens de verbouwing van Amsterdam Centraal op te lossen".