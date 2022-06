De Zeeburgertunnel is in de richting van knooppunt Coenplein enige tijd dicht geweest vanwege een ongeluk. Rijkswaterstaat verwachtte dat de weg enkele uren afgesloten bleef. Rond 13.15 uur was de weg weer open.

Een auto belandde rond 11.00 uur op de kop. De A10 werd vanaf de afrit Zeeburg afgesloten. Verkeer richting het noorden werd vanaf knooppunt Watergraafsmeer omgeleid via de A10 Oost, A10 Zuid en A10 West.