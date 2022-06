Bij een vechtpartij op Benedenlangs in Noord is woensdagnacht een schot gelost. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen en beeldmateriaal.

Bij de vechtpartij, die iets na middernacht plaatsvond, hoorden getuigen het schot gelost worden, waarna ze meerdere mensen zagen wegrennen. Volgens de politie zijn er voor zover bekend geen slachtoffers gevallen.

Politieagenten troffen niemand meer aan toen ze eenmaal ter plaatse kwamen. Wel vinden ze en kogelhuls op straat en zien ze in een van de auto's in de omgeving een kogelgat. De forensische opsporing doet hier nu onderzoek naar.