De Spuistraat is twee jaar geleden een fietsstraat geworden. Dat betekent brede stoepen en geen fietspaden meer: fietsers moeten de rijbaan op. Maar nu de Nieuwezijds Voorburgwal verbouwd wordt, is het er veel drukker dan normaal. Veel fietsers zijn niet te spreken over de heringerichte straat.

"Fietsers in de Spuistraat kunnen vaak geen kant op sinds hun fietspad is geofferd aan de voetgangers. In de ochtendspits loopt het soms volledig vast", constateert Bernard Blokzijl van de Fietsersbond. "Ik zie heel veel auto's en weinig fietsers", aldus Blokzijl, die op de weg fietst achter een vuilniswagen. Door de files die ontstaan in de ochtend wijken de fietsers uit naar het voetpad en dat is nu juist niet de bedoeling.

Stadsfotograaf Thomas Schlijper fietst voor zijn werk de hele stad door en ook hij verbaast zich over de chaos op de Spuistraat. "Het gekke is dat Amsterdam fantastische dingen doet voor fietsers en een voorbeeld is voor veel steden. Daarom begrijp ik niks van deze situatie."

Geen borden en rood asfalt

Een ander probleem, voor veel fietsers, is dat er in de straat nog geen duidelijke aanwijzingen te vinden zijn dat het om een fietsstraat gaat. "Er is op geen enkele manier bebording of markering aangebracht, dus niemand weet dat het een fietsstraat is", vertelt Hans Verhoeven, voorzitter van de BIZ Spuistraat. "Daardoor is het een zootje", vervolgt hij.

De gemeente laat weten er de komende weken mee aan de slag te gaan. "Op dit moment wordt nog steeds gewerkt aan het verwijderen van het fietspad, ook zullen nog aanpassingen op en rond de rijbaan worden uitgevoerd. Onder andere gedeeltelijke rood verven van het asfalt", vertelt een woordvoerder van de gemeente.