Het stadsbestuur blijft bij de beslissing om het aantal volkstuinen niet uit te breiden. Dat laat wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw en Stedelijke Ontwikkeling) weten in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren.

Naar aanleiding van de gegroeide vraag naar volkstuinen vroeg de Partij voor de Dieren om 'toch ruimte te

zoeken binnen de gemeentegrenzen voor nieuwe volkstuinparken'. Van Dantzig wil dat niet. Hij wijst erop dat de gemeente bezig is met 'duurzaam behoud en kwaliteitsverbetering' van de huidige parken. "Duidelijkheid en het nakomen van alle afspraken in betrekkelijke rust komt het volkstuinendossier nu het

meest ten goede."

Van Dantzig schrijft dat uitbreiding van volsktuinparken ten koste zou gaan van woningen, bedrijven, openbaar groen en natuur. "Er is sprake van een kwetsbaar evenwicht bij het in goede banen leiden van de onstuimige ontwikkeling van onze stad. Morrelen aan het één betekent onmiddellijk discussie over het ander."

De gemeente heeft eerder al laten weten dat het de bedoeling is dat volkstuinen 'meer functies' krijgen, zodat 'meer Amsterdammers mee kunnen doen met tuinieren en andere activiteiten'.