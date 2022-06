De politie gaat vanaf oktober weer preventief fouilleren. Het gaat opnieuw om een proef, om te kijken of het middel permanent ingezet kan worden. De fouilleeracties vinden in vijf gebieden plaats.

Dat laat burgemeester Halsema woensdag weten in een brief aan de gemeenteraad. Het is nog niet bekend om welke gebieden het gaat, die worden aan de hand van onder meer het aantal wapenincidenten, het veiligheidsgevoel van bewoners en het aantal slachtoffers van wapenincidenten bepaald.

Volgens Halsema zullen wijkteams van de politie en de stadsdelen meer inspraak krijgenbij het aanwijzen van die gebieden. Zo kan de politie het 'hot times' en 'hot places' noemen. De Driehoek, burgemeester, hoofdcommissaris en hoofdofficier van justitie, bepaalt uiteindelijk welke gebieden het worden.

Halsema benadrukt opnieuw dat de controles willekeurig zijn. Eerder was al bekendgemaakt dat er gebruik wordt gemaakt van detectiepoortjes. In de brief van vandaag wordt ook gesproken over een 'selectiezuil', die bij sommige controles wordt ingezet. "In het geval van de selectiezuil worden voorbijgangers langs de selectiezuil geleid, die door middel van een geïntegreerd 'dobbelsteeneffect' willekeurig aangeeft of de persoon in kwestie al dan niet gefouilleerd moet worden."

Het gaat vanaf oktober om een periode van drie maanden. In totaal worden er 25 wapencontroles gehouden. De eerdere proef vond september 2021 plaats. Omdat er bij de eerste proef bleek dat de helft van de ondervraagden niet op de hoogte was van de controles, zal er door de gemeente en stadsdelen over gecommuniceerd worden.

"Er is voor deze periode gekozen omdat tijdens deze 'donkere maanden' relatief veel high impact crimes (zoals straatroof en woninginbraak) worden gepleegd en de kans dat personen wapens bij zich dragen daarom toeneemt", schrijft Halsema. "Het vervolg op de proef zal op deze manier naar verwachting voldoende onderzoeksbeeld opleveren om een definitief besluit over de inzet van het instrument te kunnen nemen."

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft zich meerdere keren tegen de proef uitgesproken. GroenLinks vond bijvoorbeeld dat het aanwijzen van gebieden bijvoorbeeld stigmatiserend kan zijn. Vanwege de kritiek werden er tijdens de vorige proef burgerwaarnemers ingezet, maar dat is dit jaar niet zo.