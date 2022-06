Bewoners en omwonenden van de Erasmusgracht in Bos en Lommer zijn een petitie gestart tegen de komst van een fietspad. De buurt moet worden heringericht, met mogelijk een nieuw fietspad langs een stukje Erasmusgracht. Dat fietspad moet dan komen aan de waterkant, waar nu alleen nog een voetpad en een groenstrook is. "Het lijkt alsof de gemeente ezeltje prik heeft gedaan bij het besluit van de nieuwe fietspaden."

En veel van de buurtbewoners willen geen fietspad op hun geliefde stukje groen. Het gaat om het pad tussen het Wachterliedenplantsoen en de Hoofdweg. "Er spelen kinderen ook de buurt recreëert hier", vertelt een bewoners. "een fietspad juis top deze plek zorgt voor overlast van racende scooters, het is gevaarlijk voor de kinderen en ouderen die hier wonen en bovendien wint niemand er iets mee", zegt Guido Luske. Hij wijst naar een andere straat. "Je kunt ook gewoon via de Mariken van Nimwegenstraat fietsen die parallel aan de gracht ligt. Het scheelt maximaal twintig seconden aan tijd."

Het plan voor het fietspad werd eerder al in 2014 weggestemd, maar in 2017 dook het weer op. Het staat opgenomen in het 'Meerjarenplan Fiets' waarmee de gemeente het fietsnetwerk wil verbeteren. "Alleen daar is slecht over gecommuniceerd", vindt Luske. "Het stond weggestopt in een bijlage die niemand leest en we kregen geen brief." Stadsdeelbestuurder en portefeuillehouder Carolien de Heer is het daarmee eens. "Dat hadden we echt anders moeten doen."

De Heer snapt de bezwaren van de buurt, maar benadrukt ook dat er behoefte is aan een beter fietsnetwerk. "Daar willen we ook naar luisteren. Eerder is het plan weggestemd met een kleine meerderheid, maar er zijn ook mensen voor de komst van dit fietspad."

Een buurtbewoner heeft al een idee over deze voorstanders. "Dat kan alleen maar één of andere bakfietsyup zijn die het lastig vindt om even op een auto te wachten." Toch is het nog niet helemaal zeker of het fietspad echt op deze plek gaat komen.

"Er liggen plannen om de hele buurt aan te pakken, zoals de kabels, leidingen, stoepen en wegen. Ik heb gezegd: laten we nou kijken of we die fietsverbinding mee kunnen nemen. Dan kunnen we met buurtparticipatie kijken waar die het best kan komen."

Luske heeft daar al ideeën over. Volgens hem moet de Mariken van Nimwegenstraat worden aangepast. Nu zou deze volgens ook volgens de gemeente te smal en gevaarlijk zijn. Waar het fietspad dus gaat komen, is nog afwachten. De petitie is in elk geval al meer dan duizend keer ondertekend.