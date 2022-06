Bij een woning aan de Rijgersborgh in Osdorp is maandagmiddag een aanhouding verricht. Dit nadat de politie een melding had gekregen van mogelijk wapenbezit van iemand rondom de woning.

Rond 16.50 uur kwam de melding binnen. Daarop ging de politie ter plaatse en werd er inderdaad een vuurwapen aangetroffen. Er is een verdachte aangehouden. Een deel van de straat werd vervolgens afgezet met rood-wit lint. Ook heeft de politie een huurbusje dat in de straat stond afgesleept.

In januari van dit jaar was er een schietincident in dezelfde straat, waarbij niemand gewond raakte. Toen werd er op straat een vuurwapen aangetroffen.