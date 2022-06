Vandaag precies elf maanden geleden werd misdaadverslaggever Peter R. de Vries neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. Omwonenden kunnen die dag nog goed herinneren. Twee verdachten werden dezelfde avond nog aangehouden. Morgen staan ze voor de rechter tijdens de eerste inhoudelijke zitting.

Op 6 juli 2021 werd misdaadverslaggever Peter R. de Vries in de lange Leidsedwarsstraat neergeschoten.

Dat gebeurde na een uitzending van het tv-programma RTL Boulevard, toen hij van de studio op het Leidseplein naar de parkeergarage liep.

"De knallen vlogen je bijna om de oren", vertelt een buurtbewoonster die om de hoek aan het werk was toen het gebeurde. "Cameraploegen, politie, ambulance reden met een bloedgang langs, toen hoorde ik dat Peter was neergeschoten."

Een bewoner uit de straat herinnert zich de schoten en de daaropvolgende chaotische situatie nog goed: "Je kon weinig, alles was redelijk afgesloten voor onderzoek." Een andere bewoner was blij dat niemand uit haar gezin thuis was die bewuste avond: "Ik was op een examenborrel en mijn ouders waren ook niet thuis. Op die borrel ging het al snel rond en toen zag ik dat het bij mij in de straat was. Dat was even schrikken maar gelukkig was er van ons niemand thuis."

Omwonenden hadden vrij snel door dat het om Peter R. de Vries omdat hij wel vaker door de straat liep. Hij was regelmatig te gast in het tv-programma RTL Boulevard, dat toen werd opgenomen in een studio op het Leidseplein. Na de uitzending liep hij altijd zonder beveiliging richting zijn auto die geparkeerd stond in een garage in de Lange Leidsedwarsstraat.

Veel mensen die nu door de straat lopen of fietsen herinneren zich de beelden van de aanslag en de bloemenzee die daarna volgde. "Toevallig loop ik hier met een collega en denk ik hier moet het gebeurd zijn." Een fietser laat weten: "Elke keer als ik door deze straat fiets denk ik oh ja hier was het."

Eerste inhoudelijke zitting

Met behulp van camerabeelden wist de politie al vrij snel na de aanslag twee verdachten op te pakken. Dinsdag 7 juni staan zij voor de rechter tijdens de eerste inhoudelijke zitting.

Als het aan omwonenden ligt, krijgen de betrokkenen een flinke straf opgelegd. "Ik vind dat zij zeker levenslang moeten krijgen en dat er een heftigere oplossing moet komen voor diegene die aan de wortel van het probleem staan."

Een andere buurtbewoonster laat ook duidelijk weten wat ze ervan vindt: "Ik hoop dat ze weg mogen rotten, als je iemand zoiets aan kan doen verdien je iets heftigs. Wat dat dan mag zijn. Dat het lang mag duren in ieder geval." Vooral wordt er gehoopt dat de nabestaanden met de uitspraak recht wordt aangedaan: "Ik hoop dat nabestaanden zich in de uitspraak kunnen vinden, wat bijna niet mogelijk is."