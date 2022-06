De aanbesteding voor de schoonmaak van de veerponten van het GVB moet over. Dat heeft de voorzieningenrechter vorige week geoordeeld.

Het industriële schoonmaakbedrijf dat de aanbestedingsprocedure had verloren was naar de rechter gestapt. Het bedrijf voert deze schoonmaakwerkzaamheden al vijftien jaar uit voor het GVB, maar het vervoerbedrijf was eind vorig jaar op zoek naar een partij met 'de economisch meest voordelige inschrijving' voor drie jaar, met maximaal twee keer een jaar erbij.

Een beoordelingsteam van het GVB, dat uit vier GVB'ers zou bestaan, maakte uiteindelijk een keuze tussen dit bedrijf en een ander bedrijf. Een van de vier meldde zich ziek en was daardoor niet bij de beoordeling betrokken. Volgens het schoonmaakbedrijf is de interactie in het team daardoor anders verlopen en had de ziek gemelde GVB'er als coördinator beheer en onderhoud juist veel kennis.

Het GVB was het daar niet mee eens. Het vervoerbedrijf zegt dat de expertise van de zieke medewerker niet werd gemist, omdat het om een relatief eenvoudige opdracht voor schoonmaakdiensten ging. Bovendien waren de andere drie het met elkaar eens, waardoor het niet aannemelijk was dat hij hen had kunnen overtuigen om tot een ander oordeel te overtuigen.

De voorzieningenrechter constateerde dat het GVB is afgeweken van de in de aanbestedingsstukken beschreven beoordelingsprocedure. In die stukken stond namelijk dat het om een team van vier personen ging. Het vervoerbedrijf had de beoordeling volgens de rechter daarom moeten uitstellen of de bedrijven over de situatie kunnen inlichten.

Het GVB moet ook de proceskosten van het schoonmaakbedrijf betalen, het gaat om een bedrag van zo'n 1800 euro.