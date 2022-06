De man die dinsdagnacht om het leven is gebracht en werd gevonden in een portiek aan het Singel is een 22-jarige Brit. In verband met deze zaak heeft de politie zojuist bekendgemaakt dat er een verdachte is aangehouden, het gaat om een 22-jarige Belg.

Het lichaam van de man werd dinsdagnacht rond 3.30 uur gevonden door een passant. Deze getuige, die AT5/NH Amsterdam heeft gesproken, vertelde dat het slachtoffer onder het bloed zat. Omwonenden lieten weten dat het slachtoffer waarschijnlijk aan de overkant van de gracht gewond is geraakt en dat hij daarna naar richting de portiek is gelopen. De politie kan dat niet bevestigen en laat weten dat het onderzoek nog gaande is.

De politie maakte eerder bekend dat de man rond 02.15 uur nog in de omgeving van de Korte Nieuwedijk / Spuistraat / Singel / Amsterdam CS had gelopen. Hij is dus in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 02.15 uur en 3.30 uur om het leven gebracht.

Vanwege de verwondingen van de toerist denkt de recherche dat diegene die hem om het leven bracht onder het bloed moet hebben gezeten. De politie heeft naar aanleiding van het onderzoek een verdachte aangehouden, een 22-jarige Belg. De verdachte is vrijdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze heeft beslist dat de man in bewaring wordt gesteld voor de duur van veertien dagen.

De recherche is nog op zoek naar een bebloede winterjas en tas die de verdachte waarschijnlijk aan had. Uit onderzoek is gebleken dat de tas van de man in de ochtend van woensdag 1 juni op het Stationsplein heeft gelegen.