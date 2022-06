De Koninginneweg is vanaf deze week voor bijna een jaar afgesloten voor al het verkeer. De straat is 800 meter lang en er is veel te doen. Zo wordt de maximumsnelheid verlaagt naar 30 kilometer per uur, komt er meer ruimte voor voetgangers en fietsers en worden er meer verkeersdrempels aangebracht. De langdurige afsluiting heeft impact op ondernemers en buurtbewoners. De makers van Het Verkeer nemen een kijkje bij de werkzaamheden.

Omgevingsmanager Benjamin van Enter legt uit waarom de straat is afgesloten voor al het verkeer. "Het is een best wel smalle straat, dus er is niet genoeg ruimte om al het verkeer en daarnaast de nood- en hulpdiensten door te laten. Juist voor de nood- en hulpdiensten moet de hele weg afgesloten worden."

Volgens Enter was de Koninginneweg een erg onveilige straat. "Fietsers werden tussen de geparkeerde auto's, de tram en rijdende auto's klemgezet. Zeker omdat de auto's vaak uitsteken over de fietsstrook. We maken het daarom nu een 30 kilometer per uur straat." Naast deze aanpassing worden er aan de zuidzijde van de straat parkeerplaatsen verwijderd, zodat er meer ruimte voor bomen komt. En de fietsstroken en voetpaden worden breder gemaakt. "Zo krijgen we een veel veiligere straat."

Naast de werkzaamheden aan de Koninginneweg wordt ook het noordelijk deel van het Valeriusplein aangepakt. Hier wordt een pleintje gemaakt met bankjes en bredere stoepen en er komen meer bomen.

Op het Valeriusplein spreken we met de eigenaresse van een koffiezaak, op wie de afsluiting een grote impact heeft. "Eerst was er corona, toen personeelstekort en dan nu de weg open. We blijven lachen, maar het zal wel zwaar worden." Een buurtbewoner die we spreken is wel blij dat er iets aan de straat gedaan wordt. "Het was geen goede weg en ik merk ook dat er veel gaten zitten. Dus het was wel nodig."

Koninginneweg afgesloten

Tot maart 2023 is de hele Koninginneweg afgesloten voor auto's, fietsers en trams. Met uitzondering van nood- en hulpdiensten en bestemmingsverkeer. Van maart 2023 tot half mei 2023 is het noordelijke deel van het Valeriusplein afgesloten.

Autoverkeer wordt omgeleid via de De Lairessestraat en de Cornelis Krusemanstraat. Bestemmingsverkeer kan parkeren in de omliggende straten. De tram krijgt een omleiding door de De Lairessestraat en fietsers kunnen de omliggende straten gebruiken.

De werkzaamheden zullen in mei 2023 afgerond zijn.