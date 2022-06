Een bewoonster van de Lijnbaansgracht in het centrum is woensdagavond zwaargewond geraakt nadat het hek van het balkon kapot ging. De vrouw, die rond de 65 jaar oud is, viel vanaf de eerste etage naar beneden en belandde op de stoep. Het ongeluk heeft ook gevolgen voor buurtbewoners, want zij mogen voorlopig niet meer hun balkon op. Er moet eerst worden onderzocht of de hekken op de balkons van hun huis veilig zijn.

Buren hoorden het slachtoffer gisteren rond 11.30 uur vallen en hebben 112 gebeld. "Misschien heeft ze er er tegenaan geleund, dat weet ik niet. Maar ze is naar beneden geklapt met de hele stellage", vertelt een buurman. "En alle plantenbakjes en toestanden. En daar lag ze."

Volgens de buren duurde het vanwege werkzaamheden in de omgeving enige tijd voordat ambulancepersoneel aan kwam. "Ze lag er heel beroerd bij. Je kon ook niets doen. We hebben een kleedje over haar heen gedaan, zodat het een beetje warm was." Uiteindelijk kwamen er twee ambulances en is ze naar het ziekenhuis gebracht.

Het gaat om een woning van woningcorporatie Eigen Haard. Een woordvoerder van de corporatie laat weten het vreselijk te vinden wat er is gebeurd. De gemeente heeft na het ongeluk bepaald dat zo'n dertig balkons van buren voorlopig niet meer gebruikt mogen worden, omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden. Een bouwbedrijf komt langs om de balkondeuren af te sluiten.

"Daar zijn we het niet mee eens", reageert een bewoner van de Lijnbaansgracht. "Dit zijn vrij kleine woningen. Gezellig. Maar op het moment dat je de balkons gaat afsluiten... dat is niet gezond." Hij heeft uit voorzorg al de deurklink uit zijn balkondeur gehaald. "De controle weiger ik niet", zegt een andere bewoner. "Ze mogen alles controleren. Maar ik laat de boel niet afsluiten. Ik kan prima nog buiten zitten op een meter van het hek."

Een woordvoerder van de woningcorporatie erkent dat het voor bewoners vervelend is dat ze de balkons voorlopig niet meer mogen gebruiken. Een bureau waar Eigen Haard vaker mee werkt moet ze op 'korte termijn' gecontroleerd hebben. Als het veilig blijkt, dan kunnen de balkondeuren weer open.