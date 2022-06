De afgelopen maanden dook AT5 samen met De Balie Live Journalism in de wereld van Amsterdamse mantelzorgers. Waar lopen zij tegenaan? Wat zijn hier de gevolgen van? Hoe kan het systeem beter? Theatermaker Max Wind maakte op basis van die verhalen en ervaringen de voorstelling Merci dat jij er bent. De slotvoorstelling is dinsdag 7 juni om 20.00 uur in De Balie.

Iemand in jouw omgeving is ziek of psychisch kwetsbaar. Taken als boodschappen doen, stofzuigen en meegaan naar de huisarts komen steeds vaker bij jou te liggen. Jij bent nu mantelzorger. Dit doe je met alle liefde, zorgen voor iemand is heel mooi. Maar het is soms ook zwaar, ondragelijk. Niemand helpt je. Althans, niemand helpt je ècht. De afgelopen maanden deed AT5 in samenwerking met De Balie Live Journalism over deze groep jonge mantelzorgers.

Theatermaker Max Wind maakte op basis van die verhalen en ervaringen de voorstelling Merci dat jij er bent. Op dinsdag 7 juni om 20.00 uur is de slotvoorstelling te zien in De Balie. Tickets zijn gratis te reserveren. Wie de avond niet fysiek kan bijwonen kan de slotvoorstelling op donderdag 9 juni terugkijken op AT5 om 20.00 uur.

Na afloop van de voorstelling is er een nagesprek waarin we verder praten over vragen als: Hoe ziet de toekomst van mantelzorg eruit? Door corona, bezuinigingen en personeelstekort neemt de druk op mantelzorgers voortdurend toe. En hoe zorgen we ervoor dat het niet te zwaar wordt en vrijwillig blijft?