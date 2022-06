Bij een brand op de Jan Haringstraat in West is woensdagavond een grote rookwolk ontstaan.

De brand ontstond even voor 19.00 uur. De brand woedde op een uitbouw van een dak van een woning en ook op de bovenste verdieping van die woning.

De rookwolk was vanuit verschillende delen van de stad te zien. "Heftige brand! Wordt steeds zwarter", liet iemand weten aan AT5. "Ramen en deuren dicht. De wind staat richting het oosten."

Meerdere brandweerwagens werden opgeroepen. De brandweer had de brand snel onder controle. Rond 19.10 uur was er al bijna geen rook meer te zien. Even na 19.30 uur liet de brandweer weten dat de brand meester was.

Er raakte niemand gewond. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat er nog wel gekeken wordt of de constructie veilig is en of er niks meer smeult.