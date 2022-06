Bij een ongeluk op het Hagedoornplein in Noord is woensdagavond zeker een persoon gewond geraakt. Drie ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen.

Rond 17.30 uur ontstond er een aanrijding waar in ieder geval een auto bij betrokken was. De auto zou volgens omstanders mogelijk een voetganger hebben aangereden, maar dat is nog niet bevestigd door de politie.

Zeker een slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren.

