Een veertigjarige man uit Den Helder is maandagavond opgepakt vanwege de aanranding van een negentienjarige vrouw in de intercity van Amsterdam naar Alkmaar, op 23 mei. De vrouw werd 40 minuten lang aangerand. Inmiddels is de verdachte weer op vrije voeten.

De zedenpolitie startte een onderzoek in samenwerking met de NS waarvoor onder meer de camerabeelden werden gecheckt. Dit onderzoek leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de veertigjarige man uit Den Helder.

De aanranding vond plaats op maandag 23 mei. De politie meldde eerder aan NH Nieuws dat de negentienjarige vrouw de trein pas kon verlaten toen het voertuig rond 21.30 uur arriveerde op Alkmaar Centraal.

Boosheid en frustratie

Berichtinggeving rondom de aanranding in de trein leidde tot veel boosheid en frustratie. Iva Bicanic van Centrum Seksueel Geweld gaf eerder aan dat de zaak niet op zichzelf staat. "Wij krijgen vaker mensen die ons benaderen, omdat ze in de trein seksueel geweld hebben meegemaakt. Als je gaat googelen op 'misbruik trein' of 'aanranding trein', zie je wat er allemaal gebeurt. Het is onvoorstelbaar."

De man uit Den Helder is inmiddels na verhoor weer op vrije voeten gesteld. Wel blijft hij verdachte. Het slachtoffer is op de hoogte van de aanhouding.