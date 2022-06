Nog één tournee, dan is het gedaan met De Dijk. Zanger en frontman Huub van der Lubbe laat via de Volkskrant weten dat hij stopt bij de Amsterdamse band, bekend van hits als Groot hart, Mag het licht uit en Als ze er niet is. Door het vertrek Van van der Lubbe stopt ook de rest van De Dijk ermee.

Van der Lubbe (69) geeft aan dat hij na zijn laatste tournee met de band, die tot december duurt, andere dingen wil gaan doen.

"Het leven met De Dijk, hoe prachtig ook: ik ken het", zegt Van der Lubbe in de Volkskrant. "Het biedt niet meer de verrassing waarvoor ik ooit in de muziek ging. En ik voel er niet zoveel voor om in herhaling te vallen. De jongens zien dat anders. Die zeggen: wat is er mis met gewoon blijven doen waar we goed in zijn? En dat snap ik. Eén kant van mij zegt ook dat we tot de laatste snik moeten doorgaan. Maar ja, ik ben 69. Je hebt geen zeven levens, je hebt er niet eens twee."

Ook de gehoorproblemen van Van der Lubbe zijn voor hem reden om ermee te stoppen. De zanger heeft al jaren last van tinnitus (oorsuizen). "Al heel lang prop ik voor we opgaan twee Ohropax in ieder oor en sta ik eigenlijk tegen de klippen op te zingen. Ik hoor net de toonhoogte en het ritme. Dat lukt best, ik kan er goed mee omgaan. Toch lig ik vaak 's nachts in bed te denken: oooh, ik geloof dat het weer erger is geworden. Dat is een kwelling die ik niet meer wil."