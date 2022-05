Zeeger Ernsting is verkozen tot de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks. De partij geeft daarmee de voorkeur boven Imane Nadif (nummer 2), die tijdens de verkiezingen in maart bij GroenLinks de meeste stemmen kreeg.

Ernsting volgt daarmee Rutger Groot Wassink op, die wethouderskandidaat is. Ernsing meldt zeer vereerd te zijn dat hij de fractie de komende jaren mag leiden. "Al meer dan tien jaar ben in actief in de Amsterdamse politiek. Het is een grote eer om nu gekozen te zijn als fractievoorzitter van GroenLinks Amsterdam. Samen met de fractie gaan we ons vol inzetten om Amsterdam groener, socialer en inclusiever te maken."

Opvallend is dat Nadif tijdens de verkiezingen 12.435 voorkeursstemmen behaalde. Veel meer dan de 694 stemmen die Ernsting kreeg en zelfs meer dan de 12.162 stemmen die partijleider Groot Wassink behaalde. Toch stemden de raadsleden van GroenLinks in het voordeel van Ernsting.

Ernsting zit sinds 2014 voor GroenLinks in de gemeenteraad en was daarvoor ook actief in de stadsdeelraad van Centrum. In 2021 was hij al even fractievoorzitter tijdens het zwangerschapsverlof van Femke Roosma. Hij was als onderhandelaar samen met Groot Wassink en Nadif nauw betrokken bij de totstandkoming van het coalitieakkoord.