De gemeente houdt er rekening mee dat in 2024 het aantal toeristenovernachtingen in Amsterdam uitkomt op 19,4 tot 22,8 miljoen. Daarmee zou dat aantal net onder of zelfs boven het aantal uitkomen van 2019, het jaar voor de coronacrisis, toen er 21,8 miljoen toeristenovernachtingen in de stad waren.

Dat blijkt uit de 'Bezoekersprognose 2022-2024' van Onderzoek en Statistiek (O&S). Het gemeentelijke statistiekbureau zet daarin op een rij wat de verwachte ontwikkeling van het aantal verblijfs- en dagbezoekers en cruisepassagiers is tot 2024. Vóór de coronacrisis telde Amsterdam afgerond 22 miljoen toeristenovernachtingen, 24 miljoen dagbezoeken en circa 0,8 miljoen cruisepassagiers per jaar (2019). Tijdens de coronaperiode 2020-2021 waren er iets minder dan 7 miljoen overnachtingen, 12-13 miljoen dagbezoeken en bijna geen cruisepassagiers. Vanaf 2022 komt het toerisme weer op gang. Dit jaar verwacht O&S dat Amsterdam afgerond uitkomt op 14 tot 18 miljoen overnachtingen, 17-19 miljoen dagbezoeken en een half tot een miljoen cruisepassagiers. Dit aantal loopt naar verwachting in 2024 op naar 19 tot 23 miljoen overnachtingen, 24-25 miljoen dagbezoeken en bijna een miljoen cruisepassagiers. Omdat het aantal toeristenovernachtingen in en na 2024 boven het vastgelegde maximum van 20 miljoen overnachtingen kan uitkomen, komt het stadsbestuur voor het einde van dit jaar met een plan om het aantal toeristenovernachtingen af te remmen zodat dit binnen de maximumgrens blijft van 20 miljoen. Bij het onderzoek heeft O&S onder andere gekeken naar de respons van verschillende markten op de coronamaatregelen, de prijsontwikkelingen en het logiesaanbod in Amsterdam. De cijfers zijn gebaseerd op internationale- en nationale prognoses en sentimentpeilingen van onder andere World Tourism Organization (UNWTO), Oxford Economics, International Air Transport Association (IATA), Schiphol, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC).