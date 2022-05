Het plein vernoemd naar Abdelhak Nouri in Nieuw-West is klaar voor de officiële opening. Het voetbalveldje heeft een opknapbeurt gehad en moet het hart van Geuzenveld gaan vormen.

Het Abdelhak Nouriplein wordt zondag 12 juni geopend. De officiële opening is tussen 12.00 en 13.00 uur. Aansluitend is er tot 18.00 uur een feestelijk programma voor kinderen uit de buurt. Ook zal een kunstwerk voor Nouri worden onthuld.

Eind 2018 presenteerden vrienden van Abdelhak Nouri de eerste plannen voor de herinrichting van het voetbalpleintje. Zij gingen met de buurt en andere geïnteresseerden om de tafel om de plannen door te nemen. Voorheen droeg het plein de naam van oud-Ajacied Nigel de Jong, maar dat werd in 2018 omgedoopt tot het A. Nouriplein. Op 12 juni wordt het plein officieel hernoemd naar het Abdelhak Nouriplein.

Nouri zakte in 2018 op twintigjarige leeftijd tijdens een oefenduel in Oostenrijk in elkaar, hij bleek hartritmestoornissen te hebben. Hij liep hersenbeschadiging op en zal nooit meer kunnen voetballen.