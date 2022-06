Het ziet er naar uit dat er geen tweede islamitische middelbare school komt in Amsterdam. Het ministerie van Onderwijs heeft een negatief besluit afgegeven voor de aanvraag van het El Amien Lyceum. De school denkt na over een vervolgstap en het eventueel indienen van een bezwaar.

Bestuurder Younes Hanin van Stichting Nederlandse Islamistische Scholen (SNIS) schrijft in een persbericht teleurgesteld te zijn over de afwijzing. "Wij betreuren het ten zeerste dat een hele grote groep Amsterdamse leerlingen niet voorzien kan worden in hun onderwijsbehoeften."

Volgens Hanin moet de behoefte aan een kwalitatieve islamistische middelbare school serieus worden genomen. Hij zou de laatste maanden door veel ouders zijn benaderd 'die ten einde raad zijn'.

Het plan voor het El Amien Lyceum is niet het enige dat lijkt te sneuvelen. Volgens NRC heeft de onderwijsinspectie over negen van de elf ingediende plannen negatief geoordeeld. Ook het plan van Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (SIO NH) voor College Fiducie, een islamitische mavo in Amsterdam, kreeg van de inspectie een negatief advies. Onder meer omdat die school nog 'nauwelijks concrete leerdoelen' had geformuleerd.

In Amsterdam is het Cornelius Haga Lyceum (foto) de enige islamitische middelbare school, welke de laatste jaren meerdere malen in opspraak raakte. Recentelijk probeerde die school via de rechter de publicatie van een inspectierapport met het oordeel 'zeer zwak' te voorkomen.