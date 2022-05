Volgens wethouders Jakob Wedemeijer (SP) van Openbare Ruimte en Groen en Egbert de Vries (PvdA) van Verkeer, Water en Luchtkwaliteit is het achterstallige onderhoud van het Amsterdamse bos de afgelopen jaren flink opgelopen.

"Sinds de jaren tachtig is er geen extra structureel budget voor het beheer en onderhoud Bos vrijgekomen, integendeel door verschillende ombuigingen is er effectief minder beschikbaar. Hierdoor is het achterstallig onderhoud van het Bos flink opgelopen", schrijven de wethouders in hun brief. "Zonder extra structurele middelen daalt het kwaliteitsniveau van het groen, de paden en de bruggen en worden er nieuwe achterstanden opgebouwd."

In november van vorig jaar kwam er eenmalig 8 miljoen euro vrij voor het Amsterdamse Bos. Maar dat is niet genoeg, concluderen wethouders Wedemeijer en De Vries in hun brief aan de raad."Om het resterende achterstallig onderhoud te kunnen wegwerken en de 'continuïteit van recreatie, sport en educatie te waarborgen' is er structureel 7 miljoen op jaarbasis nodig", aldus de wethouders. Daarnaast gaat het bos zelf jaarlijks 1 miljoen extra genereren. Door bijvoorbeeld parkeerheffing in te voeren en het verhogen van de tarieven op evenementen.

Het totale budget hoeft niet in één keer beschikbaar te komen. Er wordt uitgegaan van een

ingroeimodel waarbij er jaarlijks meer structureel budget aan de bosbegroting wordt toegevoegd. De wethouders hopen dat er eind 2030 voldoende middelen zijn om het bos 'duurzaam op orde te houden'.