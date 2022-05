Prinses Amalia van Oranje gaat in Amsterdam studeren. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laat weten dat de troonopvolger van de koning is toegelaten voor de bachelor Politics, Psychology, Law and Economics.

Die studie kent een aanmeld- en selectieprocedure, maar de RVD verzekert dat ze die het afgelopen jaar 'in zijn geheel' heeft doorlopen. Amalia verhuist in september naar Amsterdam. Er wordt een woonruimte gehuurd die ze gaat delen met meerdere medestudenten. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam