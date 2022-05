Een zestienjarige jongen uit Bijlmer-Oost is maandagochtend uit het raam van zijn woning gesprongen toen hij uit handen van de politie probeerde te blijven. De jongen sprong vanaf de tweede verdieping en raakte bij zijn val bewusteloos.

De politie viel de woning iets voor 6.00 uur binnen met als doel de jongen aan te houden. Waarvan de jongen verdacht wordt, wil een woordvoerder in verband met de leeftijd van de jongen niet zeggen: "Maar het is in ieder geval niet voor schuin oversteken."

Kort na de val werd onder meer de aed en een traumahelikopter opgeroepen, maar die bleken allebei niet nodig, De jongen is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de woordvoerder was hij op dat moment wel bij bewustzijn.