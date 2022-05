Het is een bekend gezicht voor veel mensen op het Waterlandplein in Noord: kinderen die van het ene naar het andere plateau springen van het kunstwerk dat midden op het plein staat. Toch houden veel buurtbewoners hun hart vast. Het gebeurt namelijk regelmatig dat kinderen er vanaf vallen.

"Ik snap wel dat sommige ouders zich zorgen maken, het is best wel gevaarlijk", vertellen wat jongens die in de buurt wonen. "Ik doe het best vaak, want ik vind het gewoon leuk. Maar ik ben ook wel een keer op mijn bek gegaan."

Stadsdeelcommissielid Ayse Tekin-Konuksever krijgt bijna wekelijks berichten van kinderen die zich bezeren en stelde daarom vragen in de stadsdeelcommissievergadering. "Kinderen die springen kunnen vaak de afstand niet inschatten en dan komen ze met hun kin of mond tegen deze scherpe randen aan. Het is gewoon levensgevaarlijk", vertelt ze. Ze hoopt daarom ook dat het kunstwerk zo snel mogelijk verwijderd wordt.

Bij de cadeauwinkel van Bekir Ales komen regelmatig kinderen langs voor een pleister of een doekje. "Ik zie het vaak misgaan", vertelt hij. "Ik vind het zielig voor de kinderen. Ik zeg ook vaak dat ze het niet moeten doen, maar ze luisteren niet echt naar mij."

Een woordvoerder van stadsdeel Noord laat weten dat het werk geen speelplek is. "Om de hoek bij het Waterlandplein is een grote speeltuin voor kinderen. In de buurt zijn verder ook tal van andere speelplekken waar kinderen veilig kunnen spelen. Het is geschonken door woningbouwcorporatie Ymere aan de buurt. De bankjes dienen als ontmoetingsplek voor de buurt met een bijbehorend podium waar men verschillende activiteiten kan organiseren."

Tekin-Konuksever: "Dat het geen speelplek is kan wel kloppen, maar leg dat maar eens uit aan een kind van vijf of zes. Het moet gewoon zo snel mogelijk weg."