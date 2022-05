De politie heeft op de Distelweg in Noord twee keer een waarschuwingsschot gelost richting een verdachte met een vuurwapen. De 25-jarige man met het vuurwapen is aangehouden. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er geen gewonden zijn gevallen.

De man zou rond 20.50 uur op de Distelweg hebben geschoten. De politie houdt er rekening mee dat hij in de grond heeft geschoten. Na een korte zoekactie werd de man gevonden door de politie, agenten losten vervolgens een waarschuwingsschot. De man is aangehouden in een steegje bij het Mosplein en het vuurwapen is gevonden.

Een verslaggever ter plaatse laat weten hoe hij zag dat de politie achter de verdachte aan zat en riep: "staan blijven of ik schiet". De verslaggever vertelt dat hij de verdachte het vuurwapen in een tuin zag gooien. De politie doet onderzoek en heeft een groot gebied afgezet.