De gemeente had de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het vervangen van een woonschip door een woonark op de Oostelijke Handelskade niet mogen weigeren. Dat heeft de rechtbank vorige week geoordeeld.

Op de zogeheten plankaart in het bestemmingsplan staat dat de plek is bedoeld voor 'steigers met woon- en bedrijfsschepen'. Eerder werden er wel woonarken toegestaan, maar volgens de gemeente waren dat fouten omdat ambtenaren de tekst onjuist uitlegden en worden die niet meer herhaald.

De rechtbank was het met de gemeente eens dat er alleen woonschepen en bedrijfsschepen mogen liggen. Maar de bewoner had ook een beroep gedaan op het 'vertrouwensbeginsel', waarmee hij er op doelt dat bij hem de verwachting is gewekt dat hij zijn schip mocht vervangen door een ark. Daar krijgt hij van de rechtbank wel gelijk is.

Zo schreef een medewerker van de gemeente in een e-mail: "Ik heb begrepen dat een wissel van schip naar ark op de [adres] waarschijnlijk mogelijk is, mits CRK (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, red.) akkoord is. Het is dus raadzaam om sowieso eerst een conceptaanvraag in te dienen om de haalbaarheid te onderzoeken."

"Op basis van de gesprekken met en de e-mails van de afdeling Vergunningen, heeft eiser mogen begrijpen dat hiermee is bedoeld dat de aanvraag alleen kon afketsen op een onwelgevallig welstandsadvies van de CRK en niet op strijdigheid met het bestemmingsplan", schrijft de rechtbank in het vonnis. "Eiser mocht ervan uitgaan dat [naam medewerker] als medewerker bij de afdeling Vergunningen van het stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam, de opvatting van verweerder vertolkte."

Het besluit van de gemeente is daarom vernietigd. Dat betekent nog niet dat het woonschip vervangen inderdaad vervangen mag worden door een woonark. De gemeente moet daar opnieuw een besluit over nemen, maar wel het 'zwaarwegende belang van de gewekte gerechtvaardigde verwachtingen moeten afwegen tegen het algemeen belang of de belangen van derden'. Ook moet het CRK zich er alsnog over buigen, dat was nog niet gebeurd.