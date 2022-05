Een of meerdere overvallers hebben gisteravond met een vuurwapen gedreigd tijdens een overval op een muziekstudio aan de Duivendrechtsekade.

De overval vond rond 23.45 uur plaats. Op dat moment waren er volgens omstanders meerdere mensen binnen.

Agenten hebben in de omgeving gezocht naar de verdachte(n), maar niemand gevonden. Er is een onderzoek gestart. Vermoedelijk wordt er gekeken of er iets op camerabeelden te zien is.

De politie wil vanwege het onderzoek niet zeggen of de dader of daders buit hebben gemaakt.