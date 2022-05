Bouwvakkers zullen in het weekend van 4 en 5 juni een zware overkapping van de nieuwe tijdelijke metrohalte bij de Beethovenstraat de lucht in hijsen. Het gaat om een constructie die 40.000 kilo weegt.

Dat gebeurt in de nacht en vroege ochtend, tussen 1.00 uur en 7.00 uur. "Het is goed mogelijk dat er 's nachts wat te horen valt: bij het verplaatsen van de kap worden staalconstructies ge(de)monteerd en enige overlast is dan niet uit te sluiten", schrijft de gemeente.

Het gaat om de halte van metro 52, die zo'n anderhalve maand later vanaf station Zuid verplaatst wordt om op het station ruimte te maken om de tweede reizigerstunnel af te bouwen (de Brittenpassage) en de huidige de Minervapassage te vernieuwen. De overkapping moet ervoor zorgen dat reizigers in juli droog staan als regent.

De zware overkapping van de tijdelijke metrohalte op de Beethovenstraat zal in zijn geheel met vijf hijskranen omhoog worden gehesen. De negentien palen waar de overkapping op komt te staan zijn al eerder neergezet.

Half juli zullen reizigers en automobilisten last krijgen van de werkzaamheden op en rondom station Zuid. Metrolijn 52 rijdt dan zeven dagen niet tot station Zuid en de A4 en A10 Zuid richting Utrecht gaan 11 dagen dicht.