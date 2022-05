Bij een aanrijding op de Gooiseweg is in de nacht van vrijdag op zaterdag een taxichauffeur gewond geraakt. De bestuurder van een personenauto, die bij het ongeval betrokken was, is aangehouden vanwege alcoholgebruik.

Het ongeluk gebeurde even na 2.30 uur ter hoogte bij de toerit naar de A10. Vermoedelijk reed de bestuurder van de personenauto door het rode verkeerslicht, waardoor de aanrijding plaatsvond. De ravage was enorm. Beide voertuigen raakten total loss en zijn opgehaald door een berger. Rond 6.30 uur kon de weg weer worden vrijgegeven.