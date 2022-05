Bij de Scheepsbouwweg is gestart met het bouwen van zestien waterwoningen op palen. Hiervoor moet een nieuwe riolering en stadsverwarming worden aangelegd. Met de bouwwerkzaamheden ziet de gemeente haar kans schoon om meteen de hele weg aan te passen. De makers van Het Verkeer spreken met directievoerder Arie Loos over het werk in de straat en met buurtbewoners.

Het is een ochtend waarop de weergoden maar geen beslissing nemen. Het miezert, dan schijnt de zon, dan is het weer steenkoud en nat. Voor de werkmannen maakt het in ieder geval niks uit. Zij zijn druk bezig met graven om het nieuwe riool aan te kunnen leggen. Achter hen de nieuwe waterwoningen, die nu nog vooral iets weg hebben van reusachtige legoblokken. "Ik denk wel dat het mooi wonen is, bovenop het water." Op de vraag of hij er zelf zou willen wonen is het antwoord resoluut: "Nee."

Omdat er voor de nieuwe riolering en het warmtenet geen plek in de berm is, worden ze in de rijweg aangelegd. "Door deze situatie gaan we proberen om meteen het groot onderhoud aan de Scheepsbouwweg uit te voeren", aldus directievoerder Arie Loos. "Hierdoor hoeft de weg maar een keer dicht en hebben de bewoners minder overlast."

Het groot onderhoud bestaat uit het aanleggen van een 30km/pu zone. "Dat betekent dat de wegen wat versmald worden waardoor de snelheid verlaagd wordt."

Voor de huidige buurtbewoners is het nieuwe uitzicht niet meteen liefde op het eerste gezicht. "We ondervinden er best wel wat last van. Los van het feit dat dit enorme flatgebouw in onze tuin wordt gebouwd, geeft dat ook best wat overlast."

De werkzaamheden aan de rijweg zijn klaar op 16 juli. Daarna worden tussen de waterwoningen en de Scheepsbouwweg de resterende werkzaamheden uitgevoerd. Die werkzaamheden moeten medio november afgerond zijn.