Op en rond het Snelleveldplein in Reigersbos in Zuidoost komt komende maand cameratoezicht, zo heeft burgemeester Femke Halsema besloten. De aanleiding van de komst van de camera's is de dubbele beschieting van een woning aan het plein binnen 24 uur.

De woning aan het Snelleveldplein werd op zaterdagnacht 21 mei voor het eerst onder vuur genomen. In de nacht van 22 mei werden er nog een keer schoten gelost richting het pand. De woordvoerder van de politie liet aan AT5/ NH Amsterdam weten dat er meerdere kogelgaten in de buitenmuur zijn aangetroffen.

De camera's hangen er in ieder geval vanaf 25 mei 2022 tot en met 25 juni 2022. Naast cameratoezicht komt er extra surveillance van politieagenten, komen er meer handhavers in het gebied en gaat de politie gesprekken met buurtbewoners voeren om de onrust te peilen en hulp aan te bieden.